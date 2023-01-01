Demre'de AK Partili gençler yılbaşında çorba dağıttı

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ANTALYA (AA) - Demre'de AK Parti Gençlik Kolları, yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulundu.



AK Parti Demre Gençlik Kolları Başkanı Barış Kapar, yaptığı açıklamada, "Geleneksel hale getirdiğimiz çorba ikramını bu gece de gerçekleştirdik. Herkese yılbaşı gecesi ailesi ile sıcacık bir ortamda iken bizlerin huzur ve mutluluğu için güvenlik güçlerimiz görevlerinin başında. Bu soğuk gecede polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret edip ev yapımı mercimek çorbası ikram ettik. Herkese mutlu yıllar dileriz." dedi. ​​​​​​​



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