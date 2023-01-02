Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da 1 milyar 157 milyon lira değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirecek.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.30'da başlayacak toplu açılış töreninde Antalyalılarla buluşacağını aktaran Taş, "Dünya lideri Cumhurbaşkanı'mız kentimizde 1 milyar 157 milyon lira değerindeki 82 projenin açılışını yapacak. Tüm hemşehrilerimizi açılışa ve mitingimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı için AK Parti İl Teşkilatınca gerekli hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Hasret bitiyor, Cumhurbaşkanı'mız Antalyalı hemşehrilerimizle buluşuyor. Bu heyecanı özlemiştik. Mitingler bizim düğünlerimizdir. Bundan önce olduğu gibi Antalya'mıza yakışır şekilde Cumhurbaşkanı'mızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın Antalya programları için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızla bir araya gelerek eksiksiz bir organizasyon için çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu
(Görüntülü) YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ KURTARILAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ ...
Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı (2)
(Görüntülü) OTOMOBİLİN PALMİYELERE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN PALMİYELERE ÇARPTIĞI KAZA ...
Otomobilin palmiyelere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin palmiyelere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, ...
Başkan Böcek'in hedefi 2023'te de "planlı, kurallı, kimlikli kent"
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in hedefi 2023'te de "planlı, kurallı, ...
(Görüntülü) BARINDIĞI DEPODA MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARINDIĞI DEPODA MAHSUR KALDI, İTFAİYE ...
Depoda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Depoda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
Alanya Kalesi'ndeki gizli geçitte 60 metreye kadar ilerlendi
YEREL HABERLER Alanya Kalesi'ndeki gizli geçitte 60 metreye kadar ...
Antalya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da dereye devrilen traktörün altında kalan ...
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Senfonik Neşet ...
(Görüntülü) &#039;COVİD-19 VAKA SAYISI DÜŞÜYOR, GRİP ARTIYOR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'COVİD-19 VAKA SAYISI DÜŞÜYOR, GRİP ...
(Görüntülü) EŞİNE &#039;TÜRBE&#039; GİBİ MEZAR YAPIP, AYDINLATMA DİREĞİNDEN ÇEKTİĞİ ELEKTRİKLE AYDINLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNE 'TÜRBE' GİBİ MEZAR ...
'Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor'
YEREL HABERLER 'Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor'
Eşine 'türbe' gibi mezar yapıp, aydınlatma direğinden çektiği elektrikle aydınlattı
YEREL HABERLER Eşine 'türbe' gibi mezar yapıp, aydınlatma direğinden ...
Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
(Görüntülü) ANTALYA- TELEFONU EVDE UNUTAN OĞLUNA ULAŞAMAYINCA EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA- TELEFONU EVDE UNUTAN OĞLUNA ...
Telefonu evde unutan oğluna ulaşamayınca ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Telefonu evde unutan oğluna ulaşamayınca ekipleri ...
Antalya'da turistler yılın ilk gününde denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da turistler yılın ilk gününde denize girdi
Demre'de AK Partili gençler yılbaşında çorba dağıttı
YEREL HABERLER Demre'de AK Partili gençler yılbaşında çorba dağıttı
Finike'de geçen yıl 384 nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Finike'de geçen yıl 384 nikah kıyıldı
Antalya'da yılın ilk günü denize girip güzel havada yüzmenin tadını çıkardılar
YEREL HABERLER Antalya'da yılın ilk günü denize girip güzel havada ...
(Görüntülü) AYŞEGÜL, &#039;KENDİNİ SAVUNABİLSİN&#039; DİYE BAŞLADIĞI MUAY THAİ&#039;DE MADALYALARI TOPLUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYŞEGÜL, 'KENDİNİ SAVUNABİLSİN' ...
Ayşegül, 'kendini savunabilsin' diye başladığı muay thai'de madalyaları topluyor
YEREL HABERLER Ayşegül, 'kendini savunabilsin' diye başladığı muay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.