Türkiye 2022'de 145 milyon dolarlık çiçek ihraç etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 145 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan Türkiye, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda yurt dışına satış yapıyor.

Sera ve yayla üretimiyle ihracat sezonunu 12 aya çıkaran çiçekçilik sektörü, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 85 ülkeye ürün gönderiyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, süs bitkileri ihracatında yılı Noel çelenkleriyle tamamladıklarını söyledi.

Kasım ve aralıktaki hummalı çalışmanın ardından Hollanda, İngiltere, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına 3 milyon çelenk gönderildiğini dile getiren Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Yılmaz, aynı dönemde yeni yıl çelenkleri dışında yaklaşık 7 milyon dolarlık da karanfil ihracatı yapıldığını ifade etti.

İhracat rakamlarının 2022'de bir önceki seneye göre düştüğünü belirten Yılmaz, 2021'de yaklaşık 150 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın 2022'de 145 milyon dolarda kaldığını, bunda dünyadaki ekonomik krizin ve Isparta'da seraların kar nedeniyle yıkılmasının etkili olduğunu söyledi. Isparta'da geçen yıl ocakta etkili olan yoğun karın kesme çiçek üretimi yapılan seralarda ciddi hasara yol açtığını belirten Yılmaz, kentten istenilen ölçüde ürün sevkiyatı yapılamadığını ifade etti.

- İhracatta çeşitlilik artıyor

İsmail Yılmaz, süs bitkilerinden yurt dışına en fazla karanfil satışı yapıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Karanfil üzerine kurulu bir ihracat söz konusu ama son birkaç yılda değişik ürünleri pazara sunmaya başladık. 'Hüsnüyusuf' dediğimiz tür, son yıllarda ihracatı hızla artan bir ürün oldu. Bunun dışında birçok çeşit denemeye başladık, çiçek aranjmanları içinde kullanılan yeşil bitkiler var. Sektör yavaş yavaş karanfilin dışında bu yöne kaymaya başladı. Birkaç yıl sonra çeşit sayımız çok daha artmış olacak."

Kesme çiçekte Avrupa ülkelerinin, dış mekan, salon bitkileri grubunda da Körfez ülkeleri, Özbekistan, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelerin önemli pazarlar olduğunu anlatan Yılmaz, çeşitliliğin artmasıyla ihracatın da hedeflenen ölçüde büyüyeceğini belirtti.

Sektörün en büyük pazarının Hollanda olduğunu söyleyen Yılmaz, bu ülkeyi İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan'ın takip ettiğini dile getirdi.

- "Sektörde 300 bine yakın insan çalışıyor"

Yılmaz, kesme çiçekte en fazla üretimin Antalya ve Isparta'da toplam 7 bin dekarlık alanda yapıldığını ifade etti.

Ağaç grubunda ise 35 bin dekarlık alanda yetiştiricilik yapıldığını belirten Yılmaz, Adana, Mersin başta olmak üzere 3 bin dekara yakın alanda salon bitkileri, Yalova bölgesinde de çalı grubu üretildiğini anlattı.

İzmir bölgesinde de çiçek üretimi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye genelinde toplam 55 bin dekarlık alanda süs bitkisi üretimi yapmaktayız. Bu sektörde 300 bine yakın insan çalışıyor. Kesme çiçekte biraz daha yoğun iş gücü söz konusu, 1 dekara 1 işçi mantığıyla hareket ediyoruz." dedi.

- Hedef 17 milyarlık dolarlık pastadan daha fazla pay almak

İsmail Yılmaz, 2023'ten umutlu olduklarını, ihracat yapılan ülke sayısından çok ürün sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin 3-5 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 17 milyar dolarlık bir pasta olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu pastadan yüzde bir oranında pay alamıyoruz, bizim yüzde 2'lik hatta yüzde 3'lük bir pay almamız gerekir. Bu rakamlara ulaştığımızda 500 milyon doların üzerinde bir ihracat söz konusu olacak. Adım adım gitmek istiyoruz. 2023 için 180 milyon dolarlık ihracat hedefi belirledik. Bu hedefi tutturabilmek için de çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.