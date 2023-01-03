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Kırkpınar Başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş'tan açıklama:

AA

Kırkpınar Başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş'tan açıklama:

ANTALYA (AA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cengizhan Şimşek'in ödül ve derecelerinin iptal ve iadesine karar verilmesi ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş, "Emin olun ben de başpehlivanlığı bu şekilde almak istemezdim ama ortada bir yanlış varsa federasyonların veya ilgili kurumların bu yanlışı düzeltmek de en hakiki görevidir." değerlendirmesi yaptı.

Başpehlivan Mustafa Taş, yaptığı yazılı açıklamada, 24 yaşında genç bir pehlivan olarak Kırkpınar'da güreştiğini ve ilk yılında ikinci olduğunu hatırlattı.

Güreşlerin ardından takım arkadaşı Cengizhan Şimşek'i ilk kendisinin tebrik ettiğini belirten Taş, şu an Şimşek'in yaşadığı duruma da en çok kendisinin üzüldüğünü kaydetti. Taş, kendisinin dün gece resmi olarak "2022 Kırkpınar Başpehlivanı" ilan edildiğini belirterek, Cengizhan Şimşek'in aldığı cezanın doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmanın haddi olmadığını ifade etti.

Bunun resmi kurumların verdiği bir ceza olduğuna dikkati çeken Taş, "Kanun ve talimatlar herkes için bağlayıcıdır. Ben de bu kanunlara ve talimatlara bağlıyım. Emin olun ben de başpehlivanlığı bu şekilde almak istemezdim ama ortada bir yanlış varsa federasyonların veya ilgili kurumların bu yanlışı düzeltmek de en hakiki görevidir. Cengizhan hukuki mücadelesine devam edeceğini dile getirdi. Ben de bu mücadelede yanında olacağım ve bu süreçte federasyon, doping kurulu ve gerekli yetkililerin açıklamalarını sizler gibi takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kendisine gelen kararda, birinciliğinin ilan edildiğini ve kemer töreninin yapılacağı tarihin tarafına iletileceğinin söylendiğini aktaran Taş, özellikle sosyal medyada "hain" ilan edildiğini ancak yaşanan durumun sorumlusunun kendisi olmadığını vurguladı.

Mart ayında verilen ve o tarihten beri bilinen kararın göz ardı edildiğini, kendisinin de yeni öğrendiğini belirten Taş, bu uyuşmazlığın, davanın tarafı olmadığını bildirdi.


- "Cengizhan gibi ben de mağdur durumdayım"

Bu süreçte erken bir töreni kabul etmediğini, 2023 hazırlıklarını sürdürdüğünü, bu süre zarfında Cengizhan Şimşek'in hakkını araması için federasyondan zaman isteyeceğini ve sürecin takipçisi olacağının altını çizen Taş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cengizhan gibi bende mağdur durumdayım. Cengizhan ile federasyon arasında yaşanan olayların bizlerle alakası yoktur ve mağduriyet dolaylı olarak bize de yansımıştır. Kemeri kabul etmemem ile alakalı binlerce mesaj aldım. Cengizhan kardeşim hakkını aramaya bu süre zarfında devam eder, haklılığı ispatlanırsa kemer kendisinde kalmaya devam eder. Zira tüm çabalarına rağmen bu ay içerisinde bir sonuç almaz ve benim birinciliğim tarafıma ısrarla tasdiklenirse benim bu karara daha fazla yapacak bir şeyim kalmayacaktır. Kemeri kabul etmediğim takdirde ben de diskalifiye edilirim ve sonraki sporcuya hak verilir. Böyle bir durumda, yani birincinin diskalifiye edildiği durumda ben de kemeri kabul etmezsem bu sefer üçüncü olan başpehlivan ilan edilir. Tekrar tekrar söylüyorum, birinci olan kişinin diskalifiye edildiği durumda unvanın hakkı ondan sonra gelenindir."

Karara uymaması halinde diskalifiye edileceğini, hem hukuken hakkı olan başpehlivanlık unvanından hem de alanda güreşerek elde ettiği ikincilikten olacağına işaret eden Taş, "Belki de üstüne disiplin yaptırımları uygulanacak. Vicdanınıza soruyorum. Hayatında bir kez bile güreşmemiş, spor yapmamış kişilere sormuyorum. Onlar zaten anlamayacaklar. Gerçekten sporun içinden gelenlere soruyorum. Hanginiz benden istediklerinizi yapardınız? Cengizhan kardeşimin sürecinden sonuç çıkmaz, karar değişmez ise eğer her pehlivanın hayali olan bu kemeri sizlerle birlikte Sarayiçi'nde kuşanıp boynuma takmayı kimse bana çok görmesin lütfen." dedi.

Taş, ilk yılında ikinci olduğunu ve yolunun uzun olduğunu kaydederek, 2023'te de Kırkpınar'da da geçen seneki başarısının sürpriz olmadığını ispat etmek istediğini dile getirdi.

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