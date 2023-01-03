Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Zajc'ın yerine Serdar Aziz, Lincoln Henrique ve Crespo'yu ilk 11'de görevlendirdi. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Rossi, Joshua King ve Batshuayi 11'yle çıktı.





- Akdeniz ekibinde 4 değişiklik

Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenildiği karşılaşmada forma giyen Kudriashov, Soner Aydoğdu, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar yerine Ufuk Akyol, Güray Vural, Fredy ve Fernando'ya ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor, Alperen Uysal, Cemali Sertel, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Güray Vural, Fernando, Fredy, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'yle çıktı.





- Taraftar ilgi gösterdi

Karşılaşmaya iki takımın taraftarı da ilgi gösterdi. Antalyasporlu taraftarlar karşılaşma öncesinde kale arkası tribününde "42 yıldır peşindeyiz" yazılı koreografi açtı.

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar ise teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Brezilya'nın efsane ismi Pele için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





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