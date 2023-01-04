Türkiye Jokey Kulübünün Antalya'daki resim sergisi açıldı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) yapılan 11. Resim Yarışması'nda dereceye giren 39 eserin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

TJK'nin geleneksel olarak düzenlediği "At, At Sevgisi ve At Yarışı" temalı 11. Resim Yarışması'nın 5. sergisi, Kepez Belediyesi Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı.

Sergiye, TJK Başkanı Serdar Adalı, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Sahil Güvenlik Okul Komutanı Sg. Kıdemli Albay Engin Kuntay​​​​​​​ ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl dereceye giren 39 eserin bulunduğu sergi, 15 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.