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Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'in derecelerinin alınmasına tepkiler

AA

Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'in derecelerinin alınmasına tepkiler

ANTALYA (AA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerinin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verilmesi üzerine, Antalyalı başpehlivanlar açıklamada bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu, AA muhabirine, Cengizhan Şimşek'in Kırkpınar başpehlivanlığını hakkıyla aldığını söyledi.

Cengizhan Şimşek'e verilen cezanın önceki federasyon tarafından görmezden gelindiğini, kemeri aldıktan aylar sonra uygulandığını aktaran Okulu, "Cezası varsa önceden uygulanmalıydı. Kontrolleri hem Kırkpınar öncesinde hem de Kırkpınar'da temiz çıktı. Kırkpınar'da beni de yendi, önemli rakipleri yenerek başpehlivan oldu. Kemer Cengizhan'a verilmeli. Cezası varsa bundan sonra uygulanabilir ama kemer alınmamalıydı." dedi.

Tarihi Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, yarı finalde Cengizhan'a yenildiğini, ikinci ya da üçüncü olmanın kendisi için fark etmediğini kaydetti.

Ortada bir ceza olduğunu ve bu cezanın adeta "sümen altı" edildiğini anlatan Balaban, "Ceza şimdi ortaya çıkmış. Yapacak bir şey yok. Kim bu cezayı görmezden geldiyse, güreşmesine müsaade ettiyse, bunlar cezalıdır. Alınan her karara saygılıyım." ifadelerini kullandı.


- Aynur: "Cengizhan'ın hakkı yenmiştir"

Kırkpınar başpehlivanlarından Osman Aynur, sporcuya verilen cezanın uzun süre uygulanmamasının hata olduğunu ifade etti.

Suçun cezayı uygulamayan Türkiye Güreş Federasyonu olduğunu dile getiren Aynur, "Cengizhan'ın hakkı yenmiştir. Yazık olmuştur. Şampiyonluğuna gölge düştü ve maalesef kemeri elinden alındı. Cezalı bir sporcunun güreştirilmesi, yarı finale, finale çıkan başpehlivanların da emeğine gölge düşürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Başpehlivan Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz ise cezanın uygulanmamasının önceki federasyonun büyük bir hatası olduğunu dile getirdi.

Kemerin alınmasının yanlış bir karar olduğunu savunan Yılmaz, "Kemeri alınmadan yeniden bir ceza verilmeli. Hatalı bir karar. Kırkpınar'da ve önceki güreşlerde numune verdi ve hep temiz çıktı. 2016 yılından pandemi dönemi 2020'ye kadarki numuneleri de hep temiz. Cengizhan kemeri bileğinin hakkıyla aldı. Yazık oldu. Kırkpınar'dan aylar sonra bu kararın alınması da düşündürücü." şeklinde konuştu.


- Gerekçeli karar


Cengizhan Şimşek'e yönelik yaptırım kararıyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

"9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."



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