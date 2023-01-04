CW Enerji Şanlıurfa'da fabrikanın çatısına GES kurulumu gerçekleştirdi

ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdi.

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde firmaları güneş enerjisiyle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir çevre bırakma amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her bir GES sayesinde üretilen yeşil enerjiyle daha temiz bir geleceğe adım atılıyor. Şanlıurfa'da bulunan bir firma ile iş birliği yaptık ve bu çerçevede firmanın çatısına 3323,775 kilovat gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. GES ile firma yılda yaklaşık 2 milyon 269 bin 546 kilogram karbon salınımının önüne geçerek yeşil enerjiye bir adım daha atmış olacak. Ayrıca GES ile 161 ağacın kurtarılmasını sağlayacak."

Enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmenin dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yılmaz, CW Enerji olarak bu bilinçle yol aldıklarını ifade etti.

Dünyanın artık sürdürülebilir bir gelecek için rotasını fosil yakıtların yerine doğal kaynaklardan elde edilen temiz, doğa dostu ve yenilenebilir olan yeşil enerjiye çevirdiğini kaydeden Yılmaz, "Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi birçok avantajı ile ön plana çıkıyor. Güneş enerjisi temiz, tükenmeyen ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Tamamen doğal bir enerji kaynağı olduğu için çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararı yok. Güneş olmadan dünyanın var olması imkansız olduğu için dünyada yaşam devam ettikçe güneş enerjisini her zaman kullanmak mümkün. Tüm bu avantajları nedeniyle güneş enerjisine ilgi gün geçtikçe artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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