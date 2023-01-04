Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hanife Bekiroğlu'nun (38) kullandığı 07 NK 221 plakalı otomobil, Yeşilöz Mahallesi'nde A.Ç. (30) yönetimindeki 06 DV 1317 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Bekiroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekiroğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Diğer sürücü A.Ç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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