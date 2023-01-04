Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Mahmutlar Mahallesi Küvez mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ve yaklaşık 60 orman işletme personeliyle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.