Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 725 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, evdeki şüpheliler F.B. ve B.Y. yakalandı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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