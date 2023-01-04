Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten başpehlivan Şimşek'e destek:

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, doping kontrol adres bildirimlerini yapmadığı gerekçesiyle ceza verilip, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalarda elde ettiği derece ve ödülleri iptal edilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengiz Şimşek'e destek açıklamasında bulundu.



Başkan Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından verilen ceza sonrası Cengizhan Şimşek'e destek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü yetkilileriyle birlikte toplantı düzenledi.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in de katıldığı toplantıda Böcek, sadece yer bildirimi yapmadığı için ceza verilmesini doğru bulmadığını söyledi.



Şimşek'in yaptığı güreşlerle herkesin sevgisini kazanan bir pehlivan olduğunu ifade eden Böcek, "Cengizhan Şimşek ile gurur duyuyorum. Sporcularımızın hepsine güveniyoruz. Güreşçimizin o gün Edirne'de yaptırdığı test negatif çıktı. Tüm Türkiye genelindeki güreşlerde de testleri negatif çıktı. Buna rağmen güreşçimizin böylesine bir kararla haksızlığa uğradığını düşünüyoruz. Hukuki yönden Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım." diye konuştu.

Başpehlivan Şimşek ise verilen cezanın doping ile ilgisinin olmadığını, adres bildirimi yapmaması nedeniyle bu durumla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Yaşanan durumla ilgili hukuki mücadele vereceklerini aktaran Şimşek, ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha detaylı açıklamada bulunacağını vurguladı.





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