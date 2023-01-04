Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Şaban T'nin kullandığı 07 Y 0700 plakalı otomobil, Çavdır Mahallesi'nde İsmihan Keklikci (30) yönetimindeki 07 Y 1875 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobildeki Keklikci'yi çevredekiler güçlükle çıkardı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer sürücü Şaban T. ise Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.





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