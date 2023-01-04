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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da meyve yüklü kamyonetteki patlama hasara neden oldu

AA

Antalya'da meyve yüklü kamyonetteki patlama hasara neden oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meyve yüklü kamyonette meydana gelen patlama sonucu araçta ve çevredeki dairelerde hasar oluştu.

Yeni Mahalle 1014 Sokak'ta pazarcılık yapan S.A'ya ait muz yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle yazlık olarak kullanılan çevredeki bazı dairelerin kapı ve pencereleri kırıldı, duvarlarında hasar oluştu. Meyvelerin bulunduğu konteyner ile muz yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı, tedbir amacıyla doğal gaz da kesildi.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

- "Patlamanın fen lisesiyle herhangi bir alakası yoktur"

Kaymakam Üçüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 21.30 sıralarında ilçede meydana gelen patlamanın muz yüklü bir kamyonette gerçekleştiğini söyledi.

Patlamanın fen lisesinde olduğuna dair yanlış haberlerin yazıldığını belirten Üçüncü, "Patlamanın, okulumuzla fen lisesiyle herhangi bir alakası yok. Bu yönde bazı haberler yapılmış, kesinlikle yanlış. Patlamanın nedeni net değil ama klima sistemi üzerinden olabilir diye düşünülüyor. Allah'a şükür ölü ya da yaralı yok. İlçemize geçmiş olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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