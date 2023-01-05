Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

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ANTALYA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04 devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde kamp yapan Schalke 04, bu sabah yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti.

Antrenman sonrası Türk milli futbolcu Kenan Karaman, takım arkadaşlarına baklava ikram etti.

Schalke 04, Antalya'daki kampı sırasında 7 Ocak Cumartesi günü İsviçre'nin Zürih takımıyla hazırlık maçı yapacak.

Alman ekibin kampı 15 Ocak Pazar günü sona erecek.

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