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Kaş'ta prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

AA

Kaş'ta prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde yangın çıkan prefabrik evde hasar oluştu.

İslamlar Mahallesi Akbel mevkisinde Fatma Çoban'a (49) ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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