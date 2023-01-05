Kaş'ta prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde yangın çıkan prefabrik evde hasar oluştu.

İslamlar Mahallesi Akbel mevkisinde Fatma Çoban'a (49) ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

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