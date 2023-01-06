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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Antalyalı öğrencilere teşekkür

AA

Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Antalyalı öğrencilere teşekkür

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir ilkokulda mektup yazmasını öğrenen minik öğrencilerin Mehmetçik için kaleme aldığı duygu dolu satırlara, vatani görevini yapan askerlerden cevap geldi.

Muratpaşa ilçesindeki Dilşad Refizade İlkokulu 2-J sınıfı öğrencilerinin sınıf öğretmenleri Esra Teymur Çelik'ten mektup yazımını öğrendikleri derste, Mehmetçik için sevgi ve minnet ifadeleriyle yazdıkları satırlara askerler karşılık verdi.

Askerlerden gelen mektup, satranç takımları ve kitap hediyesi öğrencilere ulaştı. Öğrenciler, sınıf öğretmenleri Çelik'in açtığı koliden çıkan hediyeleri ve mektubu büyük heyecan ve sevinçle karşıladı.

- "Öğrencilerimin ortak isteği mektubu askerlere yazmaktı"

Sınıf öğretmeni Esra Teymur Çelik, AA muhabirine, Mehmetçik'ten gelen cevap mektubuna çok sevindiklerini söyledi.

Öğrencileriyle "İlk mektubu kime gönderelim?" diye konuştuklarında ortak isteğin Mehmetçik'e yazılması olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin duygularını içeren mektupların yer aldığı zarflara, Türk bayrağı da konuldu. Mektuplar, Mehmetçikler için hazırlanan çoraplarla paketlendi. 38 öğrencimiz Mehmetçik'e mektup yazmıştı, şimdi askerlerimiz de bize yazdığı cevap mektubu ile bazı hediyeler gönderdi. Mektuplar sayesinde vatani görevini yapan askerlerimiz ile geleceğe hazırladığımız öğrencilerimiz arasında gönül köprüsü kurduk."

- "Her mektupta birbirimizi kucakladığımızı hissettik"

Öğrencilerden Sare Azra Gülbitti'nin okuduğu Mehmetçiğin cevap mektubunda öğrencilere teşekkür edildi.

Mektupta, "Sizlerden gelen mektupları, hediyeleri ve şanlı bayrağımızı aldığımızda büyük bir heyecan yaşadık, çok duygulandık. Her satır arasında gözlerinizdeki ışığı gördük. Elimize aldığımız her mektupta birbirimizi kucakladığımızı hissettik. Sizler başarılı oldukça biz de başarılı olacağız ve başarılarınızdan gurur duyacağız." ifadeleri yer aldı.

Mektubun okunmasının ardından sınıf tahtasının önünde toplanan minik öğrenciler Mehmetçik'e asker selamı ile teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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