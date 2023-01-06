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Konyaaltı Belediyespor, EHF Avrupa Kadınlar Kupası'nda iddialı

AA

Konyaaltı Belediyespor, EHF Avrupa Kadınlar Kupası'nda iddialı

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Portekiz ekibi Benfica'yı yenip, çeyrek finale yükselmeyi planlıyor.

Kadınlar Süper Lig'de ve EHF Avrupa Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren Konyaaltı Belediyespor, lig arasında kondisyon, pas, taktik antrenmanlara ağırlık verdi. Maç görüntüleriyle rakiplerini analiz edip, eksiklerini tespit eden Antalya ekibini, EHF Avrupa Kupası heyecanı sardı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın hentbol takımlarının Avrupa'daki performansından memnun olduğunu belirtti.

Süper Lig'deki üçüncü sezonlarında Avrupa kulvarında da son 16 takım arasına girerek yollarına devam ettiklerini anımsatan Esen, şöyle konuştu:

"Takımımız Avrupa'da çok iyi işler çıkardı. Hafta sonu önemli bir maçımız daha var. Bu maça çok iyi hazırlanan sporcularımızın biz de tüm desteğimiz ile yanında olacağız. Takımımızın, adını çeyrek finale yazdıracağına inanıyorum. Bu maç aynı zamanda Konyaaltı ve Antalya'nın adının Avrupa'da turizmin yanında sporla da anılmasına katkı sağlayacak. Bu açıdan çok önemli bir maça çıkacağız. Antalya'nın Avrupa Kupası'ndaki tek temsilcisi konumundaki takımımızın, Benfica ile oynayacağı maça tüm Antalyalıları davet ediyoruz."


- İlk maçta avantajlı skor hedefi

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, Portekiz temsilcisiyle son 16 turu ilk maçında 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'da karşılaşacaklarını hatırlatarak, rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurguladı.

Takımın yakaladığı başarının gurur verici olduğunu ifade eden Ünsal, "Avrupa Kupası'nda son 16 turunu da geçip, çeyrek finale yükselmek istiyoruz." dedi.

Ünsal, Benfica'nın Avrupa'nın köklü kulüplerinden olduğunu, rakipleriyle zor maçlar oynayacaklarını dile getirerek, "Türkiye'yi son 8 takım arasına sokmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İlk maçımızda sahamızda avantajlı skor elde edip, Portekiz'den turla dönmek istiyoruz. Hentbolseverleri, tüm Antalyalıları Avrupa Kupası maçımıza bekliyoruz. Onlara çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Konyaaltı Belediyespor'un ilk defa bu sezon Avrupa Kupası'nda mücadele verdiğine dikkati çeken Ünsal, "Daha önce bir Antalya ekibi olarak Muratpaşa Belediyespor'la Avrupa Kupası'nda iki defa final oynamıştık. Finalde kaybettik. Konyaaltı Belediyespor olarak da final oynayıp, bu kez Avrupa Kupası'nı kazanarak Antalya'ya getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 16 turda rakibiyle ilk karşılaşmasını 7 Ocak Cumartesi günü 19.30'da Antalya Spor Salonu'nda oynayacak Konyaaltı Belediyespor, rövanş maçına 15 Ocak Pazar günü Lizbon'da çıkacak.

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