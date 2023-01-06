Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Düdenbaşı Mahallesi 2304 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan İlyas Obuz'dan (61) bir süre haber alamayan komşuları polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede Obuz'u yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi, Obuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Obuz'un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Olay Yeri İnceleme ekibi evde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmanın ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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