Yanan traktörünün yerine yenisi verilen çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüz yüze teşekkür etmek istiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında yaşanan orman yangınında yanan traktörünün yenisine 1 hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kavuşan çiftçi Mithat Akça, devletin bölgede vatandaşların yaralarını çok hızlı sardığını söyledi.

Yangının en fazla etkilediği Kalemler Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında kendisinden bahsettiğini anımsattı.

Yangının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelerek dertlerini dinlediğini belirten Akça, "Yangında evim, traktörüm ve tarım aletlerim tamamen yanmıştı. Cumhurbaşkanımız o zaman devletin yaraları hemen saracağı sözünü vermişti. Ben de kendisinden traktör istemiştim. Hemen danışmanlarına not aldırmış ve 'Senin traktörünü hemen göndereceğiz' demişti. 3 gün sonra da 'Traktörün yolda, geliyor' diye telefon açtı. 1 hafta içinde traktörüm geldi ve teslim ettiler. Benim gibi traktörü yanan 18 kişiye traktörleri teslim edildi. Verdiği sözleri tuttu. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, onu başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Akça, yanan evinin yerine de TOKİ tarafından yapılan konutta 4 aydır oturduklarını dile getirerek, "Yanan evlerimizin yerlerine modern evler yaptılar. Devletimiz tüm yaralarımızı sardı. Allah, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan razı olsun. Ne söz verdiyse hepsi yapıldı. Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Manavgat'a geleceğini söyledi. Kendisiyle görüşmek ve yeni yapılan evimizde çay, kahve ikram etmek isterim." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan ve çevre ilçelere de yayılan orman yangını 10 gün sonra kontrol altına alınmış, yangında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 60 bin hektar ormanlık alan ile çok sayıda ev yanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Manavgat'taki yangının ardından ilçeye gittiğinde karşılaştığı bir vatandaşın "Benim traktörüm ne olacak Başkanım?" dediğini hatırlatarak, "'Bir hafta içinde traktörün gelecek' dedim ve haftasında biz traktörünü gönderdik. Biz buyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.