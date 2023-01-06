Antalya'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda hakkında "yağma" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.



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