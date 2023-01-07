Mücevher sektörü Antalya'da buluştu

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ANTALYA (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Jewellery Antalya, yerli firmalarla yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Jewellery Antalya'ya, 80 yerli altın, gümüş, pırlanta, inci ve montür firması ile Asya, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan 63 ülkeden 511 firma ve 1002 yabancı satın alıcı katıldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, yaptığı açıklamada, etkinliğin sektör ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Etkinlikle Türk mücevherinin geniş ürün yelpazesini dünyaya aktardıklarını vurgulayan Yakın, "Sektörümüz için büyük bir ağ oluşturup iş fırsatları yaratarak ihracat hedefimizi artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl daha farklı ülkelerden yabancı alıcı heyetleri getirmek istediklerini belirten Yakın, bunun için dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Yakın, gelecek yıl için 80 ülkeden 600'ün üzerinde yabancı firmayı Jewellery Antalya'ya getirmeyi planladıklarını kaydetti.

Jewellery Antalya, 9 Ocak'a kadar devam edecek.





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