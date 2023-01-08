Antalya'da Sarıkamış şehitleri anıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Uncalı Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Gençlere tarih bilinci aşılamak, farkındalık oluşturmak ve ahde vefa göstermek istediklerini vurgulayan Gürhan, "Tarihe dönüp baktığımızda, Mehmetçiklerin eksi 40 derece soğukta ve iki metre karın altında, üzerinde korunaklı giysiler olmamasına rağmen bu savaşta nasıl bir mücadele verdiğini anlamak istiyoruz. O duyarlılığı burada biz de hissetmek istiyoruz." diye konuştu.



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