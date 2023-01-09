Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu, TBMM ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da başladı.

Kundu bölgesindeki bir otelde "Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenen genel kurula, APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetleri katıldı.

Şentop, genel kurulun ilk gününde, APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi ve delegasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yanı sıra Doğu Timor, İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'in meclis başkanları katılacak. Irak, Filistin, Rusya, Ürdün, Umman heyetlerine ise meclis başkanvekilleri başkanlık edecek.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve heyeti de özel misafir olarak toplantıda yer alacak.

Genel kurulda, İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA Daimi Komitelerinin toplantıları yapılacak, taslak kararlar görüşülecek.

Birçok önemli konu başlığının müzakere edileceği genel kurul, Antalya deklarasyonunun kabul edilmesiyle yarın sona erecek.

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