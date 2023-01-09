Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınkale Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi, şüpheli F.U. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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