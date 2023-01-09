Muratpaşa Belediyesi'nden ücretsiz çorba dağıtımı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından bir ay içinde 12 bin kişiye çorba dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çallı durağı ve eski sanayi sitesi girişinde kurulan stanttan 06.30 - 09.00 arasında belediye personeli tarafından sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Dayanışmaya önem verdiklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aşevinden günde 1500 haneye gıda yardımında bulunduklarını, ilk ve ortaokul öğrencileri için de beslenme öğünü programı başlattıklarını kaydetti.





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