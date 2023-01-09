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Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA

Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda, 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Kestel Mahallesi'nde bir adreste silah satışı yapıldığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, arama neticesinde el yapımı 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirdi.

Operasyonda E.M, E.B. ve Y.H. gözaltına alındı.

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