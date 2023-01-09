Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Atmaca 2023'ten umutlu:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde 2023 sezonunun beklentilerin üzerinde olacağını düşündüğünü belirterek, "Erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor. İç piyasa ve ana pazarlardan gayet iyi bir rezervasyon akışı var." dedi.

2022 sezonu ve 2023 beklentilerine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Atmaca, sektör olarak geçen yılı büyük başarılarla uğurladıklarını, 2023'e de çok iyi başladıklarını kaydetti.

Antalya'da hem kongre, hem de spor ve fuar turizminin tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Atmaca, "Bu da 2023'ün çok iyi olacağına dair büyük bir gösterge. Beklentinin üzerinde bir 2023 sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor. İç piyasa ve ana pazarlardan gayet iyi bir rezervasyon akışı var." diye konuştu.



Ülkay Atmaca, pazar çeşitliliğinin artmaya devam ettiğini ve bu konuda Turizm Geliştirme Ajansının önemli bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak, geçen yıl hem turist gönderen ülke hem de misafir sayısının çoğaldığına dikkati çekti.



"2022'de beklenenin çok üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Bunun 2023'te de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bizdeki hizmet ve ürün kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu yıl turist sayısı ve kişi başına gelirin, 2019'un çok üzerine çıkacağını inanıyorum." diyen Atmaca, spor turizmi kapsamında Antalya'ya gelen futbol takımı sayısında da artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.