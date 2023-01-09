Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirdi, şüpheli K.K'yi (57) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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