Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Kaş'ta anıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına etkinlikler yapıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kaş açıklarındaki İngiliz uçak gemisi Ben My Chree'yi batırarak büyük bir kahramanlık gösteren Aker ve silah arkadaşları için Kaş'ın Kahramanları Anıtı'nda tören düzenlendi.

Kaymakam Murat Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Aker ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.

İngiliz savaş gemisini Ağzı mevkisinde sulara gömen bu kahraman Türk askerlerini anmanın, vatan evlatlarının atalarına karşı borcu olduğunu belirten Öztürk, "Mustafa Ertuğrul Aker'in deyimiyle 'Türk'ün 12 mükemmel yumruğu' 12 top atışıyla dünyaya Türk'ün gücünü göstermiştir. Mustafa Ertuğrul Aker, bununla da yetinmemiş, açlığa, salgına, hastalığa rağmen gücünü iki ay içinde yeniden toplayarak, Paris II ve Alexandra gemilerini Akdeniz'in derin sularına gömmüştür. Uzun yıllar saklı kalan bu kahramanı bizlere tanıtan ve bugün burada toplanmamızı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Öztürk, 1917'de Kaş'ta başlayan bu mücadelenin tanıklarının şimdi Akdeniz'in derin maviliklerinde yattığını dile getirerek, "Bugün burada Türk'ün zaferlerini haykırabiliyorsak bu kahraman askerler sayesindedir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Antalya kahramanları Yüzbaşı Aker, Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Ulutaş, bu kahramanların hatıralarını yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın önemli olduğunu vurguladı.

Anıttaki törenin ardından katılımcılar, Kaş Limanı'ndaki tekne çekek yerinden Aker, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına denize "saygı çelengi" bıraktı.

Etkinlik alanındaki fotoğraf sergisi gezildikten sonra Mustafa Aydemir'in "Ben Bir Türk Zabitiyim" kitabı okundu. Süleyman Çavuş Camisi'nde Mevlit okutulması ve lokma ikramında bulunulmasıyla anma etkinlikleri sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.