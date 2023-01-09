Antalya'da polisten öğrencilere eğitim

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ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekipleri tarafından öğrencilere eğitim verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 okulda 2 bin 451 öğrenciye polislik mesleği ve bazı suçlar hakkında eğitim verildi.

Ayrıca okulda bulunan öğretmenlere de KADES uygulaması tanıtıldı.





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