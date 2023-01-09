Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini suçunu önlemeye yönelik ilçenin belirli noktalarında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yol kontrol noktasında durdurulan otobüsteki aramada, R.E'ye ait valizin içinden jöle kutusuna gizlenmiş 450 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli R.E. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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