ANFAŞ Hotel Ekipman ve Food Product fuarları 17 Ocak'ta başlayacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenecek 33. Hotel Ekipman ve 29. Food Product fuarları 17-20 Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (Hotel Ekipman) Fuarı ile 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product) Fuarı, eş zamanlı olarak yapılacak.

50 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 70 ilinden ziyaretçilerin beklendiği fuarda, 300'den fazla katılımcı firma ve 1500'ün üzerinde marka yer alacak.

Fuar öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarlara ilişkin detayları paylaştı.

Bıdı, fuar çeşitliliğinin artmasının Antalya ve Türkiye'ye önemli kazanımlar elde ettirdiğini belirterek, "Salgın döneminde otellerin çoğu kapalıyken biz fuarlar açtık. Fuarlara gelenler otellerde konakladı, alışveriş yaptı. Kente ve ekonomiye oldukça katkısı oldu. Fuarlarımız şehre, mevsim dolayısıyla turistin azaldığı dönemlerde de otellere katkı sağlıyor. Bu anlamda değer katacak fuarlara durmadan devam edeceğiz. Fuar alanında Antalya'da bir başarı hikayesi yazacağız." diye konuştu.

- "Kente can suyu oluyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise ANFAŞ'ın, düzenlediği fuarlarla Antalya'ya değer kattığını söyledi.

Turizmin çeşitlendirilmesinde fuarların önemine değinen Kavaloğlu, "Fuarlar, kongre ve toplantılar turizm çeşitliliğini artırıyor. Fuarcılık bu işin ana kaynaklarından biridir. Turizm çeşitlenirse Antalya'da turizmi en doğru şekilde yapmış olacağız. Özellikle fuarların aynı anda yapılması da sakin geçen sezonda kente can suyu oluyor." diye konuştu.

Panel, konferans ve yarışmaların düzenleneceği fuarlara, 30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

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