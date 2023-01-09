Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik'ten, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çevik, mesajında, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin insanlara haber, bilgi akışını sağladığını ve kamuoyunun da vicdanını temsil ettiğini ifade etti.

Toplum ve ülke yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri başında olan tüm basın mensuplarının halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Çevik, şunları aktardı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Basın, Milletin Müşterek Sesi' dir. Üstlenmiş olduğu misyonla toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirir. Vatandaşlarımız ile yöneticiler arasında iletişim köprüsü kurarak, her iki tarafın beklentilerini dile getirmekle birlikte, kentlerimizin kültürel ve sosyal gelişimine de önemli katkı sağlamaktadır."

Çevik, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını, görevi başında şehit olan gazetecilere de Allah'tan rahmet dilediğini bildirdi.

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