Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik'ten, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik'ten, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AA

Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik'ten, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çevik, mesajında, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin insanlara haber, bilgi akışını sağladığını ve kamuoyunun da vicdanını temsil ettiğini ifade etti.

Toplum ve ülke yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri başında olan tüm basın mensuplarının halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Çevik, şunları aktardı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Basın, Milletin Müşterek Sesi' dir. Üstlenmiş olduğu misyonla toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirir. Vatandaşlarımız ile yöneticiler arasında iletişim köprüsü kurarak, her iki tarafın beklentilerini dile getirmekle birlikte, kentlerimizin kültürel ve sosyal gelişimine de önemli katkı sağlamaktadır."

Çevik, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını, görevi başında şehit olan gazetecilere de Allah'tan rahmet dilediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı ...
Antalya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı
(Görüntülü) - DAVULCU HÜSEYİN &#039;ALACAK&#039; İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DAVULCU HÜSEYİN 'ALACAK' İÇİN ...
TBMM Başkanı Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı el-Barkani ile görüştü:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi ...
Antalya DOB'ta "Fındıkkıran" balesi sahnelenecek
YEREL HABERLER Antalya DOB'ta "Fındıkkıran" balesi sahnelenecek
Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor
ANFAŞ Hotel Ekipman ve Food Product fuarları 17 Ocak'ta başlayacak
YEREL HABERLER ANFAŞ Hotel Ekipman ve Food Product fuarları 17 ...
Eski hakem Cüneyt Çakır, Antalya'daki "WL Convention" organizasyonunda konuştu:
YEREL HABERLER Eski hakem Cüneyt Çakır, Antalya'daki "WL Convention" ...
Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Antalya'da polisten öğrencilere eğitim
YEREL HABERLER Antalya'da polisten öğrencilere eğitim
Davulcu Hüseyin 'alacak' için öldürülmüş
YEREL HABERLER Davulcu Hüseyin 'alacak' için öldürülmüş
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Altıntop'tan "VAR kayıtları" açıklaması:
YEREL HABERLER TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ...
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Kaş'ta anıldı
YEREL HABERLER Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah ...
Hamit Altıntop: VAR kayıtlarını açıklayarak mahremiyetimizi gösterdik
YEREL HABERLER Hamit Altıntop: VAR kayıtlarını açıklayarak ...
(Görüntülü) - POLİSE &#039;BIÇAKLANIP, GASBEDİLDİM&#039; DEDİ, KAVGA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - POLİSE 'BIÇAKLANIP, ...
TBMM Başkanı Şentop, Antalya'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Antalya'da açıklamalarda ...
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi ...
(Görüntülü)ŞENTOP ANTALYA DEKLARASYONU KABUL EDİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞENTOP ANTALYA DEKLARASYONU KABUL EDİLECEK
Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü için destek çağrısı (2)
YEREL HABERLER Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Atmaca 2023'ten umutlu:
YEREL HABERLER Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Atmaca ...
Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi ...
Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü için destek çağrısı
YEREL HABERLER Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
(Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP APA 13. GENEL KURULUNDA KONUŞTU -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP APA 13. GENEL ...
Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu
YEREL HABERLER Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.