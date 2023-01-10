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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

AA

Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

ANTALYA (AA) - Antalya'da skuterdeki 2 gence çarparak ölümüne neden olan sürücünün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Muhammet Can G, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, maktul yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, kazaya karışan 07 BBS 63 plakalı otomobilin süratiyle ilgili bilirkişi raporunda hızın asgari 108 kilometre olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Söz verilen sanık Muhammet Can G. yol kenarındaki palmiye ağaçları nedeniyle skuter'in yola çıktığını görmediğini, aniden yola çıkmasıyla kazanın olduğunu öne sürdü.

Kazadan önce frene bastığını ve sağa manevra yaptığını, buna rağmen çarpmanın yaşandığını iddia eden sağlık meslek lisesi mezunu olmasından dolayı kaza sonrası yaralılara müdahale ettiğini ve 112'yi aradığını anlattı.

"Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" diyen sanık, hızının raporda iddia edildiği gibi 108 kilometre değil 70-80 kilometre arasında olduğunu savundu.

Sanık, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

- "Buradan çıkan her karar acımızı dindirmeyecek"

Müşteki avukatlarınca kaza sırasında sanığın telefonundan yoğun bir internet kullanımının olduğu belirtilerek, canlı yayın yapıp yapmadığı, telefonla konuşup konuşmadığının sorulması üzerine sanık, "Aracı arkadaşımdan aldım. O gün geçici olarak kullanıyordum. Araç yeni bir modeldi. Canlı yayın yoktu ve telefonla kimseyle konuşmuyordum. Ancak kazadan önce kız arkadaşımla görüşmüştüm. Kazadan sonra babamı aradım. Telefonumda birçok Whatsapp grubu var. Onlardan gelen mesajlar nedeniyle yoğun internet kullanımı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Sanık Muhammet Can G, aracın muayene ve sigortasının olmadığından haberinin olmadığını ileri sürdü.

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan, sanığın drift yaptığı ana ilişkin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştığını, bunu da etiketlediği kişilerden öğrendiklerini belirterek, kaza sonrası bu görüntülerin silindiğini söyledi.

"Buradan çıkan her karar acımızı dindirmeyecek, çocuklarımızı geri getirmeyecek" diye konuşan Kayahan, sanığın başsağlığı dileğini kabul etmediğini kaydetti.

Ada'nın ablası Ekin Su Kayahan ise derin bir acı içerisinde olduklarını belirterek, "Tek kardeşim vardı onu da kaybettik. Şikayetçiyim." dedi.

Mahmut Yağız Balcı'nın annesi Ela Balcı, tutuklu sanığın kaza nedeniyle psikolojisi bozulduğu için eğitim hayatının bittiğini söylediğini aktararak, "Bizim çocuklarımız evlenemeyecek. Çocukları olmayacak. Bizim hayatımız bitti. Acı içindeyiz. Birileri hızlı araba kullanacak diye bizim çocuklarımız toprak altında. Hızlı araba kullanmak cana kastetmektir. 50 kilometre hız sınırı olan yolda 140 ile gidemezsin. İki güzel çocuğum toprağın altında en ağır ceza neyse onuna cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaza sırasında otomobilde bulunan tanık Mehmet Özdemir, olay mahalline geldiklerinde refüjden skuterin indiğini yaya geçidine yaklaştıklarında fark ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sanığın fark etmesiyle de direksiyonu sağa kırıp fren yaptığını hissettim. Çarpmayla birlikte cam kırıkları koluma isabet etti, kazanın şokunu yaşadım. Sanığın maktullerin yanına gittiğini gördüm. Sanığın hızının yaklaşık 80 kilometre civarında olduğunu tahmin diyorum."

Sanık avukatı Şali Arslan ise, skuter sürücüsünün 0,84 promil alkollü çıktığını belirterek, sanığın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- "Kaza değil, cinayet"

Duruşma sonrası gözyaşları içerisinde gazetecilere açıklama yapan Ada Kayahan'ın annesi Sevim Kayahan, "Bunun bir kaza değil, cinayet olduğunu düşünüyorum. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sanık 50 kilometre hızla gidiyor olsaydı çocuklarımız şu anda yanımızda olacaktı ve biz burada olmayacaktık." şeklinde konuştu.

Baba Murat Kayahan ise hiçbir şeyin çocuklarını geriye getirmeyeceğini vurgulayarak, "Burada verilecek hiçbir ceza bizi asla ve asla tatmin etmeyecek. Ama biz istiyoruz ki başka Yağızlar başka Adalar bu uğurda gitmesin. Herkes, bu ülkenin kurallarına göre hareket etsin. O doğrultuda aracını kullansın. Çocuklarımızı pamuklara sararak büyüttük. Bu insanlara sunmak için büyütmedik. Çocuklarımız yaşasın istiyorduk. Mücadelemiz o yöndeydi. Artık kötülük kazanmasın." ifadelerini kullandı.

Mahmut Yağız Balcı'nın annesi Ela Balcı ise cinayetten farksız bir kaza ile çifte cinayet işlendiğini dile getirerek, "Gencecik çocuklarımızla vedalaşmak zorunda kaldık. Bu çok büyük bir acı. Emsalsiz bir acı. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. En ağır ceza neyse onunla cezalandırılmasını istiyorum. Birleri sırf arabalarını hızlı kullanabiliyorlar diye gencecik çocukların hayatlarına son veremezler. Artık bu bir uyarı olsun. İnsanlar bunu kabullensin. Siz arabanızı hızlı kullanmak istiyorsunuz diye biz gencecik çocuklarımızı toprağa vermek zorunda değiliz." dedi.

Müşteki avukatlarından Deniz Aksoy ise duruşmanın iyi geçtiğini, mahkeme heyetinin davaya inanılmaz derecede hakim olduğunu gördüklerini belirtti.

Sanığa ve tanığa sorulan sorularla bütün çelişkilerin giderildiğini vurgulayan avukat Aksoy şunları kaydetti:

"Mahkeme sanığa bilinçli taksirle ek savunma verdi. İddianamede bilinçli taksir istenmemişti. Bu olayda bilinçli taksir hükümlerinin uygulanacağı kanısındayız. Antalya’da verilecek kararla, trafik kazaları açısından bir örnek teşkil edecek. Sürücüler, yayalar açısından net bir karar olup, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini ortaya koyacak. Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasıyla beraber sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu nedenle mahkemenin üst sınırdan bir karar vereceği kanısındayız."

Öte yandan adliye koridorlarında ve açıklamalar sırasında, ailelere çok sayıda yakınları ve hayatını kaybeden gençlerin arkadaşlarının destek verdiği görüldü.

- Olay

Muhammet Can G'nin kullandığı 07 BBS 63 plakalı otomobil, 22 Ekim 2022'de Portakal Çiçeği Bulvarı'nda Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı skutere çarpmış, kazada Balcı ile yanındaki Ada Kayahan yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanmıştı.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede Muhammed Can G'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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