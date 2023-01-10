Büyükşehirin sosyal tesisi 1810 hasta ve yakınını ağırladı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2022'de 1810 hasta ve yakınına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tedavi için şehir dışından ya da merkeze uzak mahallelerden gelen vatandaşlara ücretsiz konaklama hizmeti veren tesisler, 2022 yılında da sağlığına kavuşmak isteyen hastaların ve onlara refakat eden yakınlarının adeta ikinci evi oldu.

Tesislerde geçen yıl 1810 hasta ve yakınını ağırlanırken, toplam 27 bin 980 geceleme hizmeti verildi. Son 4 yılda ise tesislerden toplam 5 bin 175 vatandaş yararlanırken, 81 bin 80 geceleme yapıldı.

Hastanelere ulaşımın kolay olduğu tesislerin temizliği ve konforundan mutluluk duyduğunu ifade eden vatandaşlar, kendileri için büyük kolaylık olan bu hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.​​​​​​​​​​​​​​



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