BİLİMFEST'te 68 proje yarışacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Bilim Merkezi'nin ikinci kez düzenleyeceği Bilim ve Teknoloji Festivali "BİLİMFEST" kapsamında bu yıl 68 proje yarışacak.

Akdeniz Üniversitesi'nin 15 öğretim üyesinin oluşturduğu yarışmanın bilim kurulu, yarışmaya katılmaya hak kazanan projeleri belirledi.

Akıllı Şehircilik ve Ulaşım Teknolojileri kategorisinde 1 üniversite, 5 lise ve 7 ilköğretim, Çevre ve Enerji Teknolojilerinde 1 üniversite, 18 lise ve 8 ilköğretim, Tarım ve Gıda Teknolojilerinde ise 2 üniversite, 10 lise ve 16 ilköğretim düzeyindeki yarışmacılar elemelerden geçti.

Milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen BİLİMFEST kurulu, 68 projenin ön değerlendirme rapor aşamasına geçti.

Raporlar 1 Mart'ta yarışma internet sitesine yüklenecek, finalistler ise 15 Mart'ta ilan edilecek.

Amacın öğrencileri üreten bir toplumun ferdi olmalarını sağlamak olduğunu belirten Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, milli teknoloji hamlesine destek vermek istediklerini söyledi.

Değerlendirme aşamasını geçemeyen öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Tıraş, "Yarışmada son dönemece girdik. Şimdiden 3 kategorideki yarışmanın finalistlerini tebrik ediyorum." dedi.



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