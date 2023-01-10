Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitim ve öğretimin 177. yıl dönümü kutlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Antalya Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğiyle "Türkiye'de tarımsal eğitim ve öğretimin 177. yıl dönümü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Dekanlık binasında düzenlenen programa, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Türkiye Reefer Müdürü Selin Genç ve ziraat mühendisleri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tören Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan etkinlik, dekanlık binasında yapılan konferansla devam etti.

Dekan Erkan, buradaki konuşmasında, tarımın önemine dikkati çekerek "İnsan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli olan tarımsal ürünlerin üretilmesi ve bunların güvenli bir şekilde tüketicilere ulaştırılabilmesi, tüm ülkeler için stratejik bir öneme sahiptir." dedi.

Hızlı nüfus artışına karşın tarımın önündeki sorunları anlatan Erkan, şöyle devam etti:



"Gelecekte tarımsal üretimi tehdit edecek olumsuz şartlarda, artan dünya nüfusunu besleyebilmek ve küresel rekabette öne geçebilmek için modern üretim teknikleri ve akıllı tarım uygulamalarının da kullanılması zorunlu hale gelecektir. Bu noktada dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimi yönlendiren ziraat mühendisleri aktiftir."

Selin Genç ise Rusya- Ukrayna savaşının yaş meyve- sebze ticareti ve lojistik sektörüne etkilerine değindi.



Program sonunda, meslek hayatının 30. yılını tamamlayanlara plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.