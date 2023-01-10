Başkan Böcek, Kuveyt Büyükelçisi Alenzi'yi misafir etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi konuk etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, uzun yıllardır Akdeniz ülkelerinde görev yaptığını belirten Alenzi, gördüğü ülkeler ve şehirler içerisinde Antalya'nın en güzel şehir olduğunu söyledi.

Alenzi, "Antalya'daki bu güzelliği görünce çok büyük emeğiniz olduğunu bizzat müşahede ettim. Antalya sizin burada olmanız açısından çok şanslı." dedi.

Büyükelçi Alenzi'ye Antalya'nın turizm ve tarım potansiyeli hakkında bilgi veren Başkan Böcek, "İnşallah bu ziyaret ülkelerimiz arasında turizmde, sosyal, kültürel ve ticari anlamda ilişkilerimizin gelişmesine de vesile olur. İlişkilerimizi geliştirmek ve sürdürmek isteriz." diye konuştu.

Böcek ziyaretin anısına Alenzi'ye üzerinde Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı plaket, Alenzi de Böcek'e atmaca figürü hediye etti. ​​​​​​​



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