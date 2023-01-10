Belediye Başkanı Esen öğrencilere geri dönüşümü anlattı

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret eden ilkokul öğrencileri, belediyenin geri dönüşüm ve atık yönetimi konularından bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğrencilerini kapıda karşılayan Başkan Esen, minik konuklarını makam odasında ağırladı.

Belediye başkanlığı görevini kısaca anlattıktan sonra öğrencilere söz veren Esen, miniklerden gelen soruları yanıtladı.

Özellikle öğrencilerin geri dönüşüm ile ilgili merak ettiği soruları detaylı cevaplayan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak atık yönetimi ve geri dönüşüm ile ilgili yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Her insanın günde ortalama 1 kilogram geri dönüştürülebilir atığın birikmesini sağladığını belirten Esen, "Bu atıkların bazıları yağ, plastik, ve kıyafet gibi gündelik hayatta kullandığımız ve sonunda atık konumuna gelen ürünlerdir. İlçemizin belirli noktalarına koyduğumuz mobil atık getirme merkezlerinde biriken atıkları, ekiplerimiz yerinde ayrıştırıp geri dönüşüme gönderiyor. Bu şekilde hem doğayı koruyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

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