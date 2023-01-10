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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AGC'de kutlandı

AA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AGC'de kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Cemiyet bahçesinde gerçekleştirilen programa, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve basın mensupları katıldı.

Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Yazıcı, "Basın ne kadar hürse ve kendini rahat ifade edebiliyorsa, demokrasini gelişim düzeyiyle doğru orantılıdır. Ülkemizde çeşitli sorunlar olmakla birlikte demokratik, kendini özgür ifade edebilen, her türlü karşı duruş ve aykırı görüşün rahatlıkla dile getirildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu demokrasinin en önemli göstergesidir." diye konuştu.

Yazıcı, bu anlamda tüm çalışanların olduğu gibi basın çalışanlarının emeğinin karşılığını alması gerektiğine dikkati çekti.

Kente katkılarından dolayı Antalyalı gazetecilere özellikle teşekkür eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kentimizde yaşanan hem acı hem de güzel olayları basınımızla birlikte tüm dünyaya taşıyoruz. Özellikle turizm duyarlılığı olan, turizme zarar vermeyi aklının ucundan geçirmeyen gazetecilere teşekkür ediyorum. Basında çalışan her arkadaşımızın ülke turizminin 3’te birini karşılayan kentimize bu noktadaki üst düzey hassasiyeti, beni çok memnun duygulandırıyor."

Başkan Böcek de Antalya'da yapılan çalışmalara katkıda bulunan gazetecilere teşekkür ederek, "Kent protokolü olarak Antalya'da siyaset üstü davranarak, gazetecilerle birlikte hizmet etmekteyiz. Dün böyleydi, bugün ve yarın da böyle devam edeceğiz. Birlikteliğimiz bozulmasın." dedi.

AGC Başkanı Taş ise basın mensuplarının son yıllarda ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Taş, 2023'te gazetecilerin mesleklerini zorlaşmadan, nefes alabildikleri şekilde sürdürebilmelerini umduğunu belirterek, sorunların çözümü noktasında mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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