Antalya ve çevre illerde cezaevleri için "Kitap İyileştirir" kampanyası başlatıldı

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ANTALYA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce “Kitap İyileştirir" sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da başlatıldı.

Antalya Adliyesinde düzenlenen kitap bağış kampanyasına Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Antalya Başsavcısı Zafer Koç, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, başsavcı vekilleri Gürkan Kütük, Adnan Tabar, Ali Güllü, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Koç, buradaki konuşmasında, infazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturduklarını söyledi.

Bu kütüphanelerde çok sayıda farklı kategorilerde kitaplar bulunduğunu belirten Koç, "Kütüphanelerdeki yayınların nicel ve niteliksel olarak Adalet Bakanlığımız tarafından birçok kampanya ve çeşitli çalışmalar ile artırılmaktadır. Bakanlığımız öncülüğünde bu sene 'Kitap İyileştirir' sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı." dedi.

Adalet Bakanlığının son dönemlerde gerçekleştirdiği bu tür projeler ile hükümlülerin topluma kazandırılmasına, yeniden suç işlemelerinin önlenmesine ve sorumluluk duygularının arttırılmasına katkı sunduğunu anlatan Koç, ceza infaz kurumlarında çeşitli eğitim, öğretim, sosyal, kültürel alanlarda da çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından projenin açılışı yapılarak, kitap bağışında bulunuldu.

- Muğla

Muğla'da Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen kitap bağış kampanyasına Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Kampanya hakkında bilgi veren Düzgün, kütüphaneyi mümkün olduğu ölçüde farklı kategorilerde ve çok sayıda kitapla donatmak istediklerini söyledi.

15 Şubat'a kadar devam edecek kampanya için kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlardan da destek beklediklerini belirten Düzgün, bağış yapanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin açılışı yapılarak, katılımcılar kitap bağışında bulundu.

Sınırsızlık Meydanı'nda açılan standın 15 Şubat'a kadar açık kalacağı öğrenildi.

- Burdur

Burdur Adliyesinde düzenlenen kitap bağış kampanyasına Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kampanya hakkında bilgi veren Kara, herkesi kitap bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.

Katılımcıların kampanyaya kitap bağışında bulunmasıyla program sona erdi.

- Isparta

Isparta’da ise Meydan AVM’de tören düzenlendi.

Törene, Başsavcı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cezaevi Müdürü Ali Yüce ve vatandaşlar katıldı.



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