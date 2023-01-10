Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları sektörü Antalya'da buluşacak

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ANTALYA (AA) - Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) tarafından düzenlenecek "2. Büyük Sektör Buluşması", 13-15 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.



TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı, yaptığı açıklamada, endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sektörünün, 7 milyar dolarlık genel mutfak eşyaları ihracatı içinde yüzde 40'lık paya sahip olduğunu belirtti.

Sektörün geçen yılı 2,8 milyar dolar ihracatla tamamladığını aktaran Kaplangı, iki yıldır düzenlenen büyük buluşmanın, ticarete önemli katkı sağladığını bildirdi. Bu yılki buluşmaya 500'den fazla katılımcı beklediklerini ifade eden Kaplangı, şunları kaydetti:

"Turizm endüstrisi açısından bu yıl karlı ve dolu dolu bir yıl oldu. Türkiye, 2019 yılında en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke sıralamasında 6'ncı sıradayken, 2022'de üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye turizm gelirini de 2019'a göre yüzde 36 artırarak en iyi performansı gösterdi. Bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralandı. Türkiye turizmde bir dünya klasiği olan ve 2021 yılında yakaladığı İtalya'yı geride bırakarak tarihinde ilk kez dünya 3'üncülüğüne ulaştı."

Turizmdeki hareketliliğin otel yatırımlarına da yansıdığına işaret eden Kaplangı, geçen yıl 110 yeni otelin hizmete girdiğini, bu yıl ise 67'si 5 yıldızlı 65 bin yatak kapasiteli 148 yeni otelin açılacağını bildirdi.

Küresel salgın sonrası otel, restoran ve yemek hizmeti veren işletmelerde yapılan ev dışı tüketimin 150 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Kaplangı, "Endüstriyel mutfak sektörü için iç pazarda hareketli bir yıl bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

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