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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği düzenlendi

AA

Antalya'da "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Fraport TAV Antalyaspor iş birliğiyle "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, köylü çocuğu olarak doğduğunu ve tarlalarda çalıştığını söyledi.

Zorlu bir okul hayatının ardından iş hayatına başladığını ifade eden Böcek, aldığı milli piyango biletine 10 bin lira çıktığını ve bu parayla sinema makinesi aldığını kaydetti.

Daha sonra Kemer-Antalya hattında otobüs şoförlüğüne başladığını anlatan Böcek, ardından Anavatan Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı olarak siyasete girdiğini dile getirdi.

Katılımcılara "hayaliniz olmalı" tavsiyesinde bulunan Böcek, "Hayalinizi elden bırakmayacaksınız. Benim hayallerim hep doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmekti. Tozlu yollarında yürüdüğüm, bağında, bahçesinde portakal topladığım bir yere belediye başkanı olmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Bu yolda yürürken güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz. Vefa çok önemli." diye konuştu.


- "Çocukluk sevdam Antalyaspor'a başkan olmak en büyük hayalimdi"


Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ise çocukluğundan bu yana tribünün içinde olduğunu söyledi.

Antalyaspor ile çocuk yaşlarda Denizli deplasmanında tanıştığını aktaran Çetin, "Çocukluk sevdam Antalyaspor'a başkan olmak en büyük hayalimdi. Ama asıl başarı, sportif ve mali açıdan istikrarlı bir kulüp olmaktı. Bu şehrin çocukları sadece Antalyaspor'u tutmaya başlarsa kendimizi başarılı hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'i takımın başına getirmekle cesur bir karar aldıklarını vurgulayan Çetin, bu sayede dünyada takip edilen bir kulüp haline geldiklerine dikkati çekti.


- "Hayatta hayal kırıklığı olmadan hayallerinize ulaşamazsınız"


Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de hayatında başardığı her şeyi dedesi Nuri Şahin'e borçlu olduğunu söyledi.

Henüz 4 yaşındayken dedesiyle saha kenarında pas yaparken keşfedildiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Dedem vefat etmeden babama 'Nuri Şahin ne istiyorsa o olsun, destek verin' diye vasiyette bulundu. Dedem vefat ettikten sonra henüz 12 yaşındayken Dortmund'a transfer oldum. Hayatta hayal kırıklığı olmadan hayallerinize ulaşamazsınız. Ben hayal kırıklığını motivasyon olarak kullanmaya çalışıyorum. Real Madrid'e transfer oldum, ilk idmanda sakatlandım. Madrid kariyerim istediğim gibi olmadı. '6 senelik kontrat imzaladım ve bu süreçte 3 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanırım' dedim. En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Futbolcu olarak gerçekleştiremedim ama hala hayalim. Teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım."

Şahin, katılımcılara hedef koyma noktasında özgür davranmalarını tavsiye etti.


- "Antalya'ya altın kemer getirmek büyük bir gururdu"


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivanlık elde eden İsmail Balaban, küçük yaşlarda bağ bahçe işlerinde çalıştığını ve hallerde hamallık yaptığını belirtti.

Sporla hiçbir ilgisi yokken ikizi Turan Balaban ile "Sizin fiziğiniz iyi, güreşçi olun" tavsiyesiyle er meydanlarına adım attıklarını aktaran Balaban, "İkiz başpehlivanlar olarak tarihe geçmek istiyorduk. Yola çıktığımızda 'Bu yaştan sonra sizden güreşçi olmaz' gibi olumsuz söylemler çok oldu. Bu, bizi daha da hırslandırıyordu. Bir hedefimiz vardı. Azimli bir şekilde çalıştık ve başardık. Antalya'ya altın kemer getirmek büyük bir gururdu. Hedefiniz yoksa gideceğiniz yere asla varamazsınız." ifadelerini kullandı.


- "Amacım kız çocuklarına ilham vermek"


Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncusu ve menajeri Jessica Çarmıklı, ABD'de doğduğunu, orada futbolun kadın sporu olarak algılandığını, Türkiye'ye geldiğinde ise futbolun erkek sporu gibi algılandığını gördüğünü söyledi.

Çarmıklı, kendisine söylenen "yapamazsın" kelimesinin hep motive edici olduğunu dile getirdi.

Milli futbolcu ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç, mahallede futbol oynayan çocukların kendisini kız olduğu için oyuna almadıklarını belirtti.

Top sektirdikten sonra kendisini çocuklara ispatladığını anlatan Karagenç, "Ondan sonra oyuna evden çağrılan bir çocuk oldum. Okuldayken erkeklerle beraber bir futbol turnuvasına katıldım. Kendimi o turnuvada gösterdim. Kornerden gol attım. Sonra bulunduğum ilde kadın futbol takımı kurulunca oraya transfer oldum." diye konuştu.

Karagenç, amacının kız çocuklarına ilham vermek olduğunu dile getirdi.

Milli futbolcu ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Berna Yeniçeri, 9 yaşından bu yana futbol oynayan Yörük kızı olduğunu kaydetti.

Yeniçeri, çok çalışarak, hedef koyarak başarıya ulaştığını anlattı.

82 kez milli takım forması giymenin gururunu yaşadığını, aynı zamanda erkek lisesinde öğretmen olduğunu ifade eden Yeniçeri, birçok gence ilham verdiğini, onları spora teşvik ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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