APA Türk Grubu Başkanı Erdoğan, "APA 13. Genel Kurulu"nun kapanışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

APA Türk Grubu Başkanı Erdoğan, "APA 13. Genel Kurulu"nun kapanışında konuştu:

AA

APA Türk Grubu Başkanı Erdoğan, "APA 13. Genel Kurulu"nun kapanışında konuştu:

ANTALYA (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, başta FETÖ ve PKK/PYD/YPG dahil olmak üzere terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele edeceklerini belirterek, "Hem bölgemizde hem de Asya'da terör bitirildikçe, adalet ve kalkınma yolunda çok daha hızlı bir yol alacağız." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu, "Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla gerçekleştirildi.

APA Türk Grubu Başkanı Erdoğan, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, kurulda önemli kararların alındığını söyledi.

APA'nın üyelerinin sağladıkları katkılar sayesinde başarılı genel kurul toplantısına ev sahipliği yapmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "APA Dönem Başkanlığının 2023'te de ülkemizce sürdürülmesi hususunda ülkemize gösterilen güven için tüm katılımcılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bugün kabul ettiğimiz Antalya Deklarasyonu, APA'nın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği faaliyetler ve öncelik alanlarının belirlenmesi açısından yol haritası niteliği taşıyan çok önemli bir kazanım teşkil etmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, genel kurul vesilesiyle Bütçe ve Planlama Daimi Komitesi toplantısını da gerçekleştirdiklerinin ve APA'nın bütçesi konusunda çok yararlı görüş alışverişinde bulunduklarının altını çizdi.

- "Filistin Devleti için APA'nın desteği devam edecektir"

Sağlıktan demokrasiye uzanan çok geniş bir perspektifte halkların, devletlerin istikrarını ve refahını doğrudan etkileyen konularda kabul ettikleri kararların gelecek dönemdeki faaliyetlerin çerçevesini oluşturacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyanın ağırlık merkezinin Asya-Pasifik bölgesine kaydığı ve Asya coğrafyasındaki gelişmelerin artık dünya gündemini belirler hale geldiği bir gerçektir. Dünyadaki tüm ülkeler Asya coğrafyasıyla ilişkilerini daha da güçlendirmeye önem veriyor. Asya coğrafyasının giderek artan ekonomik ağırlığı ve dünya nüfusunun beşte üçünü içeren demografik ağırlığı Asya'nın bizim için önemini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Asya'nın en batısında Avrupa'nın en doğusundaki eşsiz konumumuz, bölge ülkeleriyle güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, gün geçtikte daha da güçlenen ekonomik ilişkilerimiz, yürüttüğümüz ve planladığımız ortak projeler, halklarımız arasındaki karşılıklı ilgi ve muhabbetle birleşerek Asya'yı gönül coğrafyamız haline getiriyor ve çok farklı bir konuma taşıyor."

2019'da ilan edilen "Yeniden Asya Girişimi"nin Türkiye'nin, Asya ülkeleriyle ilişkilerini tüm yönleriyle daha da geliştirmesi ve birlikte geleceğe yönelik karşılıklı yarara dayalı adımlar atılması bakımından önemli olduğunu bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asya'nın yükseldiği bu dönemde bölgemizin istikrar ve refahını doğrudan ilgilendiren konularda somut bir yaklaşım sergilemiş olmamız büyük değer taşımakta ve parlamenter diplomasinin artan önemini bir kez daha vurgulamaktadır. 'Asya Parlamentolarının Filistin halkına sarsılmaz desteği' başlıklı kararın kabul edilmiş olması da bu çerçevede başlı başına önemlidir. Bu kararın kabul edilmesi, bir adalet ve vicdan meselesi olan Filistin davasının, Filistin halkının çektiği acıları nihayetlendirecek adil ve kalıcı bir sonuca ulaşılması için uluslararası topluma düşen büyük sorumluluğun yeniden hatırlatılması açısından özellikle önem taşımaktadır. Kudüs'ün yasal statüsünü ve tarihsel karakterini değiştirmeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayanan bağımsız, egemen ve bütünleşik bir Filistin Devleti için APA'nın desteği devam edecektir."

- "Karşımızdaki en büyük sorunlardan biri terördür, terörizmdir"

Erdoğan, 21. yüzyılın Asya yüzyılına dönüştüğünü, güneşin artık iyiden iyiye doğudan doğduğunu belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 senede küresel sistemin adaletsizliğine ve vicdansızlığına meydan okuduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek herkesin, Birleşmiş Milletlerin köhnemiş sisteminin değişmesi gerektiğini binlerce kez vurguladığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Asya Yüzyılı için karşımızdaki en büyük sorunlardan biri terördür, terörizmdir. Terörizmle ve tüm teröristlerle sonuna kadar mücadele etmeye devam etmeliyiz. Başta FETÖ ve PKK/PYD/YPG dahil olmak üzere, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele edeceğimizi alenen beyan ederim. Hem bölgemizde hem de Asya'da terör bitirildikçe, adalet ve kalkınma yolunda çok daha hızlı bir yol alacağız. Genel kurul toplantımız çerçevesinde yoksulluğun giderilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması, enerji piyasası kurulması, çevre sorunları gibi hem halklarımızın huzur ve refahını hem devletlerimizin güvenlik ve istikrarını doğrudan ilgilendiren hususlarda kararlar kabul ettik. 2030 Gündemi, sürdürülebilir kalkınmanın katılımcı ve kapsayıcı olması, böylece başta toplumdaki en savunmasızlar olmak üzere 'kimsenin geride bırakılmadığı' bir temele dayanmaktadır. Ne yazık ki salgın, mevcut eşitsizlikleri derinleştirdi ve 2030 Gündeminin kazanımlarını daha da zorlaştırdı. İklim değişikliğinin etkileri ve artan jeopolitik gerilimler, kalkınma beklentilerinin yanı sıra küresel gıda güvenliğini de tehlikeye atıyor."

Erdoğan, 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin çok boyutlu açlıkla mücadele ettiği bir sistemde köklü reformlar yapılması gerektiğinin aşikar olduğuna dikkati çekerek, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltılırken, yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin de hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

Dünya genelinde enerji ve gıda krizinin yaşandığını anlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle sağlanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması sayesinde küresel gıda krizi tehlikesi bertaraf edildi, açlık tehdidi ile karşı karşıya olan milyonlarca insanın hayatı kurtuldu." dedi.

Erdoğan, bugün kabul ettikleri kararların tüm insanlığı ilgilendiren belli başlı konularda küresel bir hatırlatma ve uyarı niteliği taşıdığını, hem Antalya Deklarasyonu'nun hem de kabul edilen kararların takibinin yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da "ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri" ...
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları sektörü Antalya'da buluşacak
YEREL HABERLER Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram ...
Antalya ve çevre illerde cezaevleri için "Kitap İyileştirir" kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde cezaevleri için "Kitap ...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AGC'de kutlandı
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AGC'de kutlandı
Belediye Başkanı Esen öğrencilere geri dönüşümü anlattı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Esen öğrencilere geri dönüşümü ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddet ve tacizi önlemeye yönelik protokol imzaladı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddet ve ...
Başkan Böcek, Kuveyt Büyükelçisi Alenzi'yi misafir etti
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Kuveyt Büyükelçisi Alenzi'yi misafir ...
Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitim ve öğretimin 177. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde tarımsal eğitim ve öğretimin ...
Çevreci Komşu Kart'ta 2022 şampiyonu Konuksever Mahallesi oldu
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart'ta 2022 şampiyonu Konuksever ...
BİLİMFEST'te 68 proje yarışacak
YEREL HABERLER BİLİMFEST'te 68 proje yarışacak
Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücü, 108 kilometre hızla gidiyormuş
YEREL HABERLER Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücü, 108 ...
Büyükşehirin sosyal tesisi 1810 hasta ve yakınını ağırladı
YEREL HABERLER Büyükşehirin sosyal tesisi 1810 hasta ve yakınını ...
Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı
Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan ...
(Görüntülü)2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ SKUTER KAZASINDA İLK DURUŞMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ SKUTER KAZASINDA İLK ...
(Görüntülü) AĞABEYİNİ TÜFEKLE VURAN SANIĞA 16 YIL HAPİS İSTEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞABEYİNİ TÜFEKLE VURAN SANIĞA 16 YIL ...
(Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP&#039;TAN 6 ÜLKENİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME
YEREL HABERLER (Görüntülü) TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 6 ÜLKENİN ...
Ağabeyini tüfekle vuran sanığa 16 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Ağabeyini tüfekle vuran sanığa 16 yıl hapis istemi
(Görüntülü) MİDE FITIĞI NEDENİYLE YEMEKLERİN TADINI BİLE UNUTAN AŞÇI, ANTALYA&#039;DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİDE FITIĞI NEDENİYLE YEMEKLERİN TADINI ...
TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle görüşme/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle ...
TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle görüşme
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan 6 ülkenin temsilcileriyle ...
APA 13. Genel Kurulu'nda ikinci gün oturumları başladı
YEREL HABERLER APA 13. Genel Kurulu'nda ikinci gün oturumları ...
APA 13. Genel Kurulu'nda zeytin fidanlarıyla "barış" mesajı verildi
YEREL HABERLER APA 13. Genel Kurulu'nda zeytin fidanlarıyla "barış" ...
(Görüntülü) &#039;15 GRAMLIK AMBALAJDA BİNDE 4 ORANINDA SALEP TOZU VAR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) '15 GRAMLIK AMBALAJDA BİNDE 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.