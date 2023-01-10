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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

APA bünyesinde sadece kadınlardan oluşan komite kurulacak

AA

APA bünyesinde sadece kadınlardan oluşan komite kurulacak

ANTALYA (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, sadece kadınlardan oluşacak bir komite kurmaya karar verdiklerini bildirdi.

Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Salgın dolayısıyla ara verdikleri komite ve genel kurul toplantılarını yeniden gerçekleştirdiklerini ve yoğun bir ilgi olduğunu belirten Erdoğan, kurulda 27 ülkeden 400'e yakın katılımcının yer aldığını ifade etti.

Erdoğan, APA'nın daha kurumsal bir kimlikte daha prensipli, kurallara uygun şekilde işlemesi için Türkiye'nin elinden gelen katkıyı sunacağını belirterek, ikili ilişkilerde önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteğini sunduğunu anlatan Erdoğan, "Genel kurulda Pakistan ve Azerbaycan'ın masada yer alması bize ayrı bir güç verdi. Çok etkili ve başarılı bir toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Antalya Deklarasyonun biraz tartışmalı geçtiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle FETÖ'nün, PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olarak zikredilmesi bizim için çok önemliydi. Kurulda bunu dile getirdik. İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamadan bahsettim. O patlamada, çocukların, bebeklerin bebek arabasıyla öldürülmesinin, patlamanın neticesinde anneleriyle babalarıyla hayatlarını kaybetmesinden bahsettim. 'O Beyoğlu'nda sizler de olabilirdiniz', orayı bir sürü turist ziyaret ediyor. Orada gerçekleştirilen patlama PKK/PYD/YPG'nin üstlendiği, sorumlusu olduğunu bildiğimiz bir patlama. Patlamanın bu kadar önemli bir yerde gerçekleşmesi PKK, PYD gibi terör örgütlerinin ne kadar tehlikeli olduğundan, Türkiye'ye, tüm insanlığa zarar verdiğinden bahsettim. Bu gerçekten onlarda büyük karşılık buldu ve desteklerini gösterdiler."

APA'nın, FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden ilk uluslararası organizasyon olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Kamboçya'daki genel kurulda çok mücadele edildiğini ve ilk defa 2017'de darbe girişiminin önemli şekilde anlatılarak, FETÖ'nün terör örgütü ilan edildiğini anlattı.

- "Kudüs platformunu gözlemci olarak kabul ettik"

FETÖ'nün terör örgütü olarak ilan edilmesini deklarasyonda tekrar yer verdiklerini anlatan Erdoğan, kurulda, Kudüs platformunu gözlemci olarak kabul ettiklerini, bunun Filistin direnişi için önemli olduğunu belirtti.

İsrail'in yaptığı haksız zulümden bahsettiklerini, bununla ilgili APA'da birlik olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu çok kıymetli. Belki hiçbir uluslararası parlamenter birlikte böyle bir birlik görmek mümkün değildir. Sadece Müslüman ülkeler yok, Asya'nın farklı bölgelerinden ülkeler var. Onların hepsi aynı görüşteler ve Filistin halkının yanında olduklarını her seferinde belirtiyorlar. Bu çok önemli bizim için. Filistin meselesi vazgeçilmez bir mesele. Tartışmalarımızda, istişarelerimizde bundan bahsettik." ifadelerini kullandı.

Dünyanın iklim değişikliğiyle ilgili girdiği süreçten bahsettiklerinin altını çizen Erdoğan, komite toplantılarında da bunlarla ilgili görüşlerin bildirildiğini anlattı.

Toplantıda önemli kazançların sağlandığını anlatan Erdoğan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Deklarasyonda da yer verdiğimiz inşallah Azerbaycan'da yapacağımız sosyal ve kültürel komite toplantısında da böyle ete kemiğe büründüreceğimiz bir konu var. APA'da kadınlar çok aktif. Adeta APA ülkeleri de kadın haklarına verdiği değerden, önemden bahsetmek için bir yarış içindeler. Bunu fırsat bilerek sadece kadınlardan oluşacak bir komite kurmaya karar verdik. Bu komite bize Batı'nın kadına karşı dayattığı görüşlerden ziyade, Doğu'nun kadına bakış açısının ne olduğunu, yani İslam'ın kadına gösterdiği değeri anlatan bir platform olacak. Sadece Batı'nın dayattığı görüşlerle değil, aynı zamanda farklı alternatif görüşlerin de kadının toplumdaki değerinin artırılmasına ilişkin Doğu bakış açısıyla neler dile getirilebilir, bunun için önemli bir platform olacak. Çok aktif şekilde çalışacağından eminim. Çünkü Azerbaycan Milletvekilimiz Ganire Hanım da bu işin takipçisi olacak."

Erdoğan, "Bu komiteyi oluşturduğumuzda bence tüm dünyada belki de birçok ilki başaracak bu komite. Doğu'da Asya'da kadının yeri, önemi, kadının değerinin artırılması, iş hayatında diğer alanlarda neler yapabiliriz farklı ortamlarda bir araya geleceğiz, istişareler yapacağız. Bence dünyada gerçekten çok önemli bir yere sahip olacak bir sürece gireceğiz. Kadının adının duyurulmasıyla ilgili ben çok heyecanlıyım, toplantının en büyük kazancı da budur bence." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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