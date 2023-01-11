Antalyaspor'un sağanak altındaki idmanını Sol Campbell de takip etti

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sağanak altında yapılan idmanda, taktiksel çalışmalar yaptı.

Antrenmanı, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için Antalya'da bulunan, eski İngiliz milli futbolcu, bir süre teknik direktörlük de yapan Sol Campbell da izledi.

Campbell, ziyarette Nuri Şahin ile bir süre görüştü.

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