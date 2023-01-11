Antalya'da başına parke taşıyla vurulan taksici ağır yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da taksicinin, aracına aldığı kişinin kaldırım taşıyla başına vurması sonucu ağır yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesindeki Hürriyet Taksi Durağı'nda çalışan Mesut Dertli (43), gece saatlerinde Şafak Mahallesi'nden Hüseyin Ş'yi müşteri olarak aracına aldı.

Şüpheli, taksiciden kendisini aracının bulunduğu Fabrikalar Mahallesi'ne götürmesini istedi.

Adrese geldiklerinde Hüseyin Ş. çantasından çıkardığı parke taşıyla Dertli'nin başına birkaç kez vurduktan sonra ağızını kapatıp boğazını sıkarak boğmaya çalıştı.

Taksicinin karşı koyması üzerine araçtan inen şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Dertli, arkasından koştuğu saldırganı yakalayamadı.

Ağır yaralanan Dertli'nin yardım çağrısı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Dertli'nin kafatasında çatlak, 4 parmağında kırık ve kulağında da zedelenme olduğu tespit edildi. Ameliyat edilen taksicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Hüseyin Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Bu arada, yaşananlar taksideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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