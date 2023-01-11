Antalya'da derenin debisi yükselince mahsur kalan sürücü kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle derenin debisi yükselince mahsur kalan sürücü için jandarma ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
Akbaş Mahallesi'ndeki Gelin şelalesi mevkisine üç gün önce kamp için giden Taylan Kanbir, etkili olan sağanağın ardından bölgeden ayrılmaya çalıştı.
Derenin debisi yükselince otomobiliyle karşıya geçemeyen Kanbir, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, sağanak sonrası yol bozulduğu için 500 metre yürüyerek Kanbir'e ulaştı.
Kanbir, su seviyesi yükselen dereden halatlar yardımıyla karşıya geçirilerek kurtarıldı.
Ekibe teşekkür eden Kanbir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.