26. Hasyurt Tarım Fuarı 26 Nisan'da kapılarını açıyor

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde bu yıl 26'ıncı kez düzenlenecek Hasyurt Tarım Fuarı, 26 Nisan'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklmada, Hasyurt Tarım Fuarı'nın yıllar önce bir okulun bahçesinde panayır gibi kurulduğunu, daha sonra fuara dönüştüğünü belirtti.



Eski başkanlarımızdan merhum Mahmut Esen'in fuarla ilgili başarılı çalışmalar yaptığını hatırlatan Geyikçi, şunları kaydetti:



"Batı Akdeniz kuşağı ve yaylarında yıllık 2,5 milyon ton yaş sebze ve meyve üretimi yapan 90 bin örtü altı tarım yapılan 519 bin 870 dekar alanda tarımsal üretim yapılmakta. Geçen yıl 6 bin 500 metrekare alanda kurulan ve 74 firmanın katıldığı, 25. Hasyurt Fuarımızı 18 bin 728 yerli misafirlerimiz, 910 uluslararası ziyaretçi ziyaret etti. Bu yıl daha fazla ziyaretçi bekliyoruz."



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